Історія матчів між збірними України та Ісландії налічує п'ять ігор, в яких нашій команді завжди було важко здобути результат. Тим не менше баланс зустрічей поки на нашу користь.

Збірна України готується до надважливих матчів у відборі на ЧС-2026. Першим жовтневим суперником "синьо-жовтих" стане збірна Ісландії, яка вважається головним конкурентом в боротьбі за друге місце в групі, повідомляє 24 Канал.

До теми Букмекери різко змінили прогноз на матч Ісландія – Україна: хто тепер фаворит

Для нашої команди це буде шоста зустріч із острів'янами. Кожна з п'яти минулих ігор далась непросто для нашої команди, але статистика все ж на боці України – 2 перемоги, 2 нічиї та 1 поразка. Згадуємо, як це було.

ВІДБІР НА ЄВРО-2000

31 березня 1999 року . Україна – Ісландія 1:1 (Ващук, 59 – Л. Сігурдссон, 66)

. Україна – Ісландія (Ващук, 59 – Л. Сігурдссон, 66) 8 вересня 1999 року. Ісландія – Україна 0:1 (Ребров, 43 пен)

Перші протистояння команд відбулось у 1999 році в рамках відбору на Євро-2000. Тоді у Києві команди розписали нічию (1:1), а з нашого боку точним ударом відзначився Владислав Ващук.

Натомість здобути непросту перемогу вдалось на виїзді. Єдиний гол у Рейк'явіку забив з пенальті Сергій Ребров, який зараз тренує національну команду. У підсумку ісландці стали четвертими в групі, а Україна з другого місця вийшла у стикові матчі.

Як гол Реброва допоміг обіграти Ісландію: дивитися відео

ВІДБІР НА ЧС-2018

5 вересня 2016 року . Україна – Ісландія 1:1 (Ярмоленко, 41 – Фінбогассон, 6)

. Україна – Ісландія (Ярмоленко, 41 – Фінбогассон, 6) 5 вересня 2017 року. Ісландія – Україна 2:0 (Г. Сігурдссон, 47, 66)

Наступна зустріч із Ісландією відбулась майже через 20 років. Команди потрапили в одну групу кваліфікації на чемпіонат світу-2018. Це були перші матчі України під керівництвом Андрія Шевченка.

Читайте також З тероборони потрапив у ЗСУ: дебютант збірної України пригадав службу в армії

У Києві "синьо-жовтим" знову не вдалось здобути перемогу – 1:1. На ранній гол Фінбогассона точним пострілом відповів Ярмоленко. Причому "синьо-жовті" мали всі шанси вирвати три очки, але під завісу матчу Коноплянка схибив з пенальті.

Огляд матчу Україна – Ісландія у відборі на ЧС-2018: дивитися відео

А ось на виїзді цього разу нашу команду спіткала невдача. Українці поступились з рахунком 0:2 та залишились зрештою без путівки на Мундіаль. У свою чергу Ісландія виграла групу.

ВІДБІР ДО ЄВРО-2024

26 березня 2024 року. Україна – Ісландія 2:1 (Циганков, 54, Мудрик, 84 – Гудмундссон, 30)

Втім рік тому "синьо-жовтим" вдалось взяти реванш у острів'ян. Команди зійшлись у фіналі плей-оф за путівку на Євро-2024. Гра була номінально домашньою для нашої команди, але через воєнний стан проводилась у польському Вроцлаві.

Ісландці вийшли вперед у першому таймі після суперпострілу Гудмундссона. Проте підопічні Реброва контролювали м'яч та дотисли суперника у другому таймі.

Спочатку Циганков реалізував контратаку, а під завісу зустрічі вирішальний м'яч забив Мудрик та вивів Україну на чемпіонат Європи. І ось тепер на "синьо-жовтих" чекає новий надважливий матч проти Ісландії.

Огляд матчу Україна – Ісландія у плей-оф відбору на Євро-2024: дивитися відео

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2026