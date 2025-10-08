Збірна України у жовтні зіграє відбіркові матчі на чемпіонат світу 2026 року. Підопічні Сергія Реброва 10 жовтня зустрінуться з Ісландією.

Колишній футболіст, а нині голова Комітету професійного футболу УАФ Олег Лужний у коментарі 24 каналу висловився про важливий матч для "синьо-жовтих".

Що сказав Лужний про матч Ісландія – Україна?

Олег Лужний поділився очікуваннями від матчу Ісландія – Україна у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року, наголосивши на важливості гри.

Це дуже важлива гра. Кожен матч збірної вирішальний, тому що кожну гру потрібно вигравати. Тим більше це відбірковий матч на чемпіонат світу. Нам не можна програвати – це 100 відсотків. Дай Боже, щоб ми виграли, якщо нічия теж непоганий варіант. У нас є шанси далі вийти з першого чи другого місця. Будемо сподіватися на краще, на перемогу, а у гіршому випадку на нічию,

– сказав Лужний.

Олег Романович також назвав умову, за якої Україна зможе здобути позитивний результат у матчі з Ісландією.

"Я сподіваюся, що футболісти та тренер будуть налаштовані на гру й це принесе нам позитивний результат", – резюмував він.

До речі. Раніше Мирон Маркевич висловився про матч Ісландія – Україна у відборі на ЧС-2026. Легендарний тренер назвав умову, за якої "синьо-жовті" зможуть виграти протистояння.

Яка ситуація у збірної України у відборі на ЧС-2026?