Збірна України продовжує виступати у відборі на чемпіонат світу 2026 року. У підопічних Сергія Реброва залишилося чотири матчі до кінця кваліфікації.

Збірна України відіграла свій третій матч у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва протистояла на виїзді збірній Ісландії, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов матч Ісландія – Україна?

Збірна України активно розпочала матч проти Ісландії. Підопічні Сергія Реброва з перших хвилин почали тиснути на оборону господарів поля.

На 14-й хвилині матчу відзначився Руслан Маліновський, який розкішно пробив по воротах Ісландії після прострілу від Віталія Миколенка.

Згодом "вікінги" почали активніше насідати на володіння Анатолія Трубіна. На 34-й хвилині матчу Мікаель Еллертссон зрівняв рахунок, забивши гол у ближній кут.

На 45-й хвилині матчу збірна України знову вийшла вперед. Олексій Гуцуляк забив другий гол "синьо-жовтих", скориставшись метушнею у штрафному майданчику Ісландії.

У компенсований час до першого тайму Маліновський забив свій другий гол у матчі проти Ісландії. Півзахисник збірної України виконав ефектний дальній удар та збільшив перевагу підопічних Сергія Реброва.

Через 14 хвилин після початку другого тайму Ісландія змогла відіграти один гол – 2:3. Альберт Гудмундссон відзначився голом у воротах збірної України.

На 75-й хвилині матчу господарі поля зрівняли рахунок – 3:3. Гудмундссон забив свій другий гол у протистоянні з "синьо-жовтими".

На 85-й хвилині збірна України вийшла уперед – 3:4. Шаленим ударом з далекої відстані Іван Калюжний забив дебютний гол у складі "синьо-жовтих". А вже на 88-й хвилині відзначився Олег Очеретько 3:5.

Ісландія – Україна 3:5

Голи: Еллертссон, 34, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 88

Яке становище збірної України у відборі на ЧС-2026?