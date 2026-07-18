Іспанія – Аргентина: чи можна безкоштовно подивитися матч онлайн

Збірні Іспанії та Аргентини у неділю, 19 липня, визначать чемпіона світу-2026. Фінальний матч турніру відбудеться в Іст-Резерфорді, США.

Поєдинок Іспанія – Аргентина розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал. Переглянути фінал чемпіонату світу в прямій трансляції можна в Україні.

Іспанія – Аргентина: де дивитися фінал ЧС-2026

Вирішальний поєдинок чемпіонату світу з футболу 2026 року між збірними Іспанії та Аргентини українські вболівальники зможуть переглянути у вільному доступі.

Безкоштовно (Т2 та кабель): на телеканалі "MEGOGO Спорт" у цифровій ефірній мережі Т2 та у більшості базових кабельних мереж.

Онлайн (додаток та сайт): на каналі "MEGOGO Футбол Перший" через Smart TV, смартфони чи комп'ютери. Доступ відкритий для користувачів із платною передплатою "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" або усі пакети "MEGOPACK".

Хоча MEGOGO володіє ексклюзивними правами на показ усіх 104 поєдинків Мундіалю, компанія відкрила безкоштовний доступ до ключових ігор, включаючи головний фінальний матч за титул чемпіона світу.