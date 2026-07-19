Ліонель Мессі може збільшити бомбардирський доробок і стати володарем своєї першої "Золотої бути" чемпіонатів світу. Чи вдасться це зробити, покаже гра, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні у Нью-Йорку, пише 24 Канал.

У якій формі команди підходять до фіналу

Збірна Іспанії стала першою в історії командою, яка упродовж чемпіонату світу завершила шість матчів без пропущених м'ячів. Лише бельгійцям у чвертьфіналі вдалося розпечатати ворота Унаї Сімона.

Безпрограшна серія "Фурії Рохи" складає 37 матчів – і перемога у фіналі або перехід гри в овертайми означатиме, що іспанці офіційно стануть європейською збірною з найдовшим періодом без поразок в основний час.

Для Іспанії це буде вже сьомий великий фінал міжнародного турніру. Вони зазнали лише однієї поразки на Євро-1984, вигравши п'ять трофеїв.

Для Аргентини натомість це вже сьомий фінал лише на Мундіалях, що лише на один менше ніж у рекордсменів німців. І шлях для Мессі і компанії у плей-оф був несподівано складним: усі чотири гри "альбіселесте" або вигризали в екстратаймах, або рятували після 75-ої хвилини, поступаючись в рахунку. У характері підопічним Ліонеля Скалоні не відмовиш.

На чию користь говорить статистика

Аргентинці намагаються стати лише другою збірною в історії, якій вдасться виграти Мундіаль двічі поспіль – таке робили тільки бразильці. Але останні три спроби чинних чемпіонів захистити титул у фіналі закінчувалися для них болючими поразками.

Натомість іспанці можуть звернути увагу на свій статус номінального господаря фіналу. Попередні три турніри вигравали саме ті, чия назва країни у протоколі йде першою. Хоча самі іспанці у 2010 році, під час свого першого тріумфу, були якраз номінальними гостями.

В особистих зустрічах у команд паритет – по 6 перемог у кожної збірної і 2 нічийні результати. Але єдиний матч на чемпіонатах світу виграли саме аргентинці, це було у далекому 1966 році на груповому етапі. Натомість іспанці тріумфували в останній контрольній грі, що сталася у 2018 році – тоді "альбіселесте" були биті з рахунком 1:6.