Іспанія – Аргентина: о котрій годині розпочнеться фінальний матч ЧС-2026

Уже зовсім скоро визначиться володар головного трофея чемпіонату світу-2026. У фінальному поєдинку за Кубок світу зійдуться збірні Іспанії та Аргентини.

Матч відбудеться у неділю, 19 липня. Про те, о котрій стартує вирішальна гра Мундіалю, розповість 24 Канал. О котрій розпочнеться матч Іспанія – Аргентина Поєдинок прийматиме стадіон "Метлайф Стедіум" у Нью-Джерсі, США. Розклад (за київським часом): 20:30 – старт розважального шоу на стадіоні за участю світових зірок. За 90 хвилин до матчу також розпочнеться урочиста церемонія закриття ЧС-2026.

20:45 – початок передматчевої аналітичної студії MEGOGO з ведучою Олександрою Кучеренко та експертами: Олександром Головком та Романом Бебехом.

22:00 – стартовий свисток фінального поєдинку. Коментувати вирішальну битву за титул чемпіона світу будуть Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко. У перерві матчу заплановане масштабне музичне шоу, тому відпочинок команд може тривати довше за звичні 15 хвилин. Де дивитися трансляцію матчу Іспанія – Аргентина Безкоштовно: на телеканалі "MEGOGO Спорт" у цифровій ефірній мережі Т2 та в більшості кабельних мереж.

На OTT-платформі MEGOGO: у підрозділі "Футбол" (розділ "Спорт"), на каналах "MEGOGO Футбол Перший". Перегляд доступний за передплатами "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" або усі пакети "MEGOPACK".