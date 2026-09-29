Підопічні Луїса де ла Фуенте все більше переконують навіть критиків та скептиків у власній непереможності. Спростувати це хорвати спробують 29 вересня о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

У якій формі обидві команди

Якщо брати лише регламентовані 90 хвилин, то іспанці не поступаються ось вже 39 офіційних матчів поспіль, що є абсолютним рекордом. Складна, але яскрава перемога над англійцями у першому турі Ліги націй з рахунком 3:2 лише зміцнила впевненість у тому, що "Фурія Роха" нині не має рівних серед збірних.

Матч відбудеться у Севільї, де іспанці не програвали взагалі з жовтня 2018 року. А якщо брати загалом усі домашні ігри, то остання поразка сталася у 2022 році у виконанні швейцарців.

Що ж до Хорватії, то "картатих" переслідують невдачі з командами, яких зараховують до когорти світових грандів. Португалія, Англія, Бельгія, Бразилія, Франція – усі п'ять найбільших дуелей за останні роки балканці програли.

Надія за таких обставин хіба на досвід, яким головний тренер Славен Білич вдало розбавляє свій досить молодий склад. Мова, звичайно, про Луку Модрича, що відзначився голом проти чехів у минулому матчі у віці 41 року. Хавбек точно ховає десь пляшечку молодильного зілля, яке дозволяє йому досі приносити збірній користь і результат.

Історія протистоянь

Фани жартують, що афіша "Іспанія – Хорватія" вже починає набридати: команди якось аж надто регулярно потрапляють одна на одну на офіційних турнірах.

Саме з хорватами у 2023 році Іспанія здобула перемогу у фіналі Ліги націй в серії пенальті. До цього збірні потрапляли в одну групу у дебютному розіграші у 2018 році – тоді "Фурія Роха" спершу винесла балканців 6:0, а потім поступилася 2:3.

У 2012, 2016, 2021 та 2024 роках команди незмінно зустрічалися на Євро. Тут рахунок 3:1 на користь іспанців: тільки на Євро-2016 хорватам вдалося обіграти піренейців на груповому етапі. Натомість остання поки дуель на Євро-2024 завершилася розгромом 3:0 на користь майбутніх чемпіонів.