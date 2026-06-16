Ганьба для зірки збірної Іспанії: побито антирекорд як мінімум за 60 років

Іспанія провалила свій стартовий матч на Мундіалі, не зумівши забити у ворота скромного Кабо-Верде. Особливо слабкий перформанс продемонстрував нападник Сосьєдада Мікель Оярсабаль.

Гравець отримав від статистичного порталу WhoScored найгіршу оцінку серед іспанців у стартовому складі. І було за що – виявилося, що перші пів години гри Мікель міг на полі в принципі і не з'являтися, пише 24 Канал.

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Який антирекорд підкорився Оярсабалю?

У це важко повірити, але в матчі проти абсолютного дебютанта Мундіалів чинний чемпіон Європи і один з найбільш талановитих іспанських нападників не зустрівся із м'ячем жодного разу за 30 хвилин.

За увесь час ведення статистики з 1966 року ніколи на чемпіонатах світу не траплялася ситуація, коли футболіст не зробив за перші пів години матчу жодного доторку до м'яча. Настільки провальний початок поєдинку не траплявся навіть у представників команд, які програвали з розгромними рахунками.

Тим дивніше, що тренерський штаб Луїса де ла Фуенте взагалі не відреагував на такий ганебний показник Оярсабаля. 21-ому номеру дали дограти повний матч, в якому він зрештою таки зміг завдати 5 ударів. Але лише один з них був у площину воріт, а показник xG склав 0,5.

Як відреагували на провал Іспанії ЗМІ?

Іспанська спортивна преса, відома своєю безкомпромісністю, звичайно ж, знищила команду за нічию з Кабо-Верде. Marca назвала команду "невпізнаваною і позбавленою футбольного таланту". Diario написали про "бездушну й безпомічну збірну, яка наче потрапила у кораблетрощу". А Mundo Deportivo вимагає від тренерського штабу негайно виправити катастрофічну ситуацію перед наступними матчами.