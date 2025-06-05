Онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція в Лізі націй 2024-2025

Збірні Іспанії та Франції визначать другого фіналіста Ліги націй сезону-2024/2025. За ходом півфінального матчу можна стежити онлайн на сайті 24 Каналу.

У четвер, 5 травня, в Лізі націй відбудеться другий півфінал сезону 2024-2025. В боротьбі путівку до фіналу зійдуться збірні Іспанії та Франції, повідомляє 24 Канал.

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Команда Луїса де ла Фуенте наразі на ходу та впевнено крокує турніром після тріумфу на Євро-2024. В групі Ліги нації іспанці виграли 5 з 6-ти матчів, після чого видали запальні дуелі з Нідерландами у чвертьфіналі.

Обидві зустрічі завершились внічию (2:2, 3:3), після чого "фурія роха" взяла гору в серії пенальті. Наступним її опонентом стане потужна збірна Франції, чий шлях в Лізі націй не такий переконливий.

В групі підопічні Дешама мали посідати друге місце, але виїзна перемога над Італією в останньому турі подарувала "Ле Бле" лідерство. У чвертьфіналі ж французи мали серйозні проблеми з Хорватією. Після 0:2 у Загребі довелось робити камбек вдома та вигравати серію пенальті.

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Де дивитися

Матч Іспанія – Франція онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 5 червня о 22:00 (за київським часом). Зустріч пройде у Штутгарті на стадіоні "MHPArena".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Іспанія – Франція. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.