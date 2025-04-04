ISU довічно дискваліфікував суддю, який намагався вплинути на оцінки української пари
- Міжнародний союз ковзанярів (ISU) довічно дискваліфікував українського суддю Юрія Балкова за спробу впливу на оцінки українських ковзанярів.
- Балков надсилав повідомлення іншому судді з проханням підтримати українську пару Ірини Підгайної та Артема Коваля, що викликало розслідування та довічну дискваліфікацію, попри заперечення Балкова.
- Інших трьох підозрюваних, Олену Лісову, Есе Есена та Роланда Мадеру, було виправдано, а українська пара здобула перемогу на змаганнях.
- У лютому 2025 року Коваль та Підгайна досягли найкращого за 10 років результату України на юніорському чемпіонаті світу.
Міжнародний союз ковзанярів (ISU) довічно дискваліфікував українського суддю Юрія Балкова. Причиною стала спроба впливу на оцінки українських ковзанярів.
У жовтні 2024 року у Любляні відбувся юніорський Гран-прі з фігурного катання. У ньому брала участь і українська пара Ірина Підгайна та Артем Коваль.
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Чому дискваліфікували суддю
Розслідування показало, що Юрій Балков надсилав судді повідомлення із проханням підтримати українську пару Ірини Підгайної та Артема Коваля, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу ISU.
У підсумку українці здобули перемогу в змаганнях.
Інший суддя, який отримав повідомлення, не відповів на нього, а натомість переадресував його технічному контролеру змагань, який своєю чергою сповістив про це віцепрезидента ISU.
На початку березня під час усного слухання у справі в Мюнхені, Балков заперечив звинувачення, але визнав факт відправки повідомлень.
25 березня ISU ухвалив рішення про довічне відсторонення українського судді Юрія Балкова. Інших трьох підозрюваних, а саме Олену Лісову, Есе Есена та Роланда Мадеру, було виправдано.
Відзначимо, що в лютому 2025 року Коваль та Підгайна показали найкращий за 10 років результат України на юніорському чемпіонаті світу.