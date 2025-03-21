Завели німецьку машину: "Бундестім" здобув вольову перемогу над Італією

У четвер, 20 березня, відбулись матчі 1/4 фіналу та плей-оф Ліги націй. Один із центральних поєдинків відбувся у Мілані, де Італія приймала Німеччину.

Італія – Німеччина 1:2

Голи: Тоналі, 9 – Кляйндінст, 49, Горецка, 76

Вже на старті матчу господарям вдалось швидко повести у рахунку. Вже на 9-й хвилині Тоналі відкрив рахунок у поєдинку 1:0, повідомляє 24 Канал.

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Відео голу Тоналі

У першому таймі "скуадро адзурра" ще тричі турбувала Бауманна. Натомість німці лише одного разу пробили у рамку воріт Доннарумми.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку італійців.

Майже одразу після 15-хвилинного відпочинку Кляйндінст повернув гостей у гру – 1:1. Нападнику Боруссії Менхенгладбах знадобилось лише три хвилини після виходу на заміну, аби відзначитись важливим голом.

Як забивала Німеччина: дивіться відео

По ходу другого тайму обидва тренери вдались до замін, додавши у гру "свіжу кров".

У середині другої 45-хвилинки Горецка після передачі Кімміха вперше у цьому матчі вивів Німеччину уперед 1:2.

Відео другого голу Німеччини

Саме цей гол приніс виїзну перемогу Німеччині з рахунком 12. Це важлива звитяга напередодні домашнього поєдинку "бундестім", який відбудеться у неділю, 23 березня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.