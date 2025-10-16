Футболіста збірної України розхвалили в Італії після матчів відбору на ЧС-2026
- Руслан Маліновський відзначився у відборі на ЧС-2026, забивши три м'ячі та віддавши результативну передачу в матчах проти Ісландії та Азербайджану.
- Італійська преса відзначила його вплив на успіх збірної України, а портал SofaScore включив Маліновського в команду тижня.
Збірна України з футболу в жовтні набрала максимум очок у відборі на чемпіонат світу-2026. "Синьо-жовті" здобули дві перемоги, здолавши Ісландію (5:3) та Азербайджан (2:1).
Головним героєм обох зустрічей став Руслан Маліновський, який до цього понад рік не грав за національну команду. За свій виступ він отримав чудову оцінку від італійської преси, повідомляє 24 Канал із посиланням на Tuttosport.
Що написали в Італії про Маліновського?
В авторитетному виданні відзначили вплив півзахисника Дженоа на успіх збірної України. Журналісти вважають, що це може дати позитивний імпульс футболісту, який допоможе йому й на клубному рівні.
"Руслан Маліновський переживає момент слави у складі збірної України, і Дженоа сподівається, що ця форма збережеться й у чемпіонаті. Після дубля проти Ісландії та результативної гри з Азербайджаном українець демонструє чудову фізичну та психологічну готовність.
Минулий сезон став для нього випробуванням – травма, операція та тривале відновлення сповільнили його адаптацію. Але тепер, коли команда втратила кількох лідерів, Маліновський має всі якості, щоб стати центральною фігурою у складі Вієйри", – йдеться у статті.
Довідка. В матчі з Ісландією та Азербайджаном Руслан Маліновський забив три м'ячі та віддав результативну передачу. Саме його вболівальники визнали "Левом матчу" в обох жовтневих іграх.
Зазначимо, що також перформанс українця відзначив статистичний портал SofaScore, який включив Руслана Маліновського в команду тижня за підсумками поєдинків європейських збірних у кваліфікації до ЧС-2026.
Що відомо про кар'єру Руслана Маліновського?
Є вихованцем донецького Шахтаря, але так і не дебютував за першу команду "гірників".
В Україні виступав за Зорю та Севастополь, а з 2016 року грає за кордоном.
У складі Генка став чемпіоном Бельгії-2018/2019, після чого грав за Аталанту та Марсель, а нині виступає за Дженоа.
З 2015 року є гравцем збірної України, за яку провів уже 68 матчів. У них він забив 10 голів і віддав 9 результативних передач.