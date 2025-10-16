Збірна України з футболу в жовтні набрала максимум очок у відборі на чемпіонат світу-2026. "Синьо-жовті" здобули дві перемоги, здолавши Ісландію (5:3) та Азербайджан (2:1).

Головним героєм обох зустрічей став Руслан Маліновський, який до цього понад рік не грав за національну команду. За свій виступ він отримав чудову оцінку від італійської преси, повідомляє 24 Канал із посиланням на Tuttosport.

Читайте також Ребров назвав вирішальний матч для України у відборі на ЧС-2026

Що написали в Італії про Маліновського?

В авторитетному виданні відзначили вплив півзахисника Дженоа на успіх збірної України. Журналісти вважають, що це може дати позитивний імпульс футболісту, який допоможе йому й на клубному рівні.

"Руслан Маліновський переживає момент слави у складі збірної України, і Дженоа сподівається, що ця форма збережеться й у чемпіонаті. Після дубля проти Ісландії та результативної гри з Азербайджаном українець демонструє чудову фізичну та психологічну готовність.

Минулий сезон став для нього випробуванням – травма, операція та тривале відновлення сповільнили його адаптацію. Але тепер, коли команда втратила кількох лідерів, Маліновський має всі якості, щоб стати центральною фігурою у складі Вієйри", – йдеться у статті.

Довідка. В матчі з Ісландією та Азербайджаном Руслан Маліновський забив три м'ячі та віддав результативну передачу. Саме його вболівальники визнали "Левом матчу" в обох жовтневих іграх.

Зазначимо, що також перформанс українця відзначив статистичний портал SofaScore, який включив Руслана Маліновського в команду тижня за підсумками поєдинків європейських збірних у кваліфікації до ЧС-2026.

Що відомо про кар'єру Руслана Маліновського?