"Робить різницю": в Італії оцінили літні трансфери Роми, виокремивши перехід Довбика

Рома перед початком сезону-2024/2025 провела активну трансферну кампанію. Керівництво "вовків" декларувало амбітні цілі, проте наразі команда не виправдовує очікувань, розташувавшись у середині турнірної таблиці Серії А.

Одним із найгучніших підписань став перехід Артема Довбика з Жирони. Після першої половини сезону італійські журналісти винесли вердикт трансферам Роми, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

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Що думають в Італії про Довбика

Вони дійшли до висновку, що римський клуб не здійснив провальних угод, проте нові футболісти не змогли вивести команду на новий рівень. Єдиним виключенням став саме український форвард:

Минуло пів року й варто визнати, що гравці, які прийшли до Риму влітку, не змогли підсилити клуб. Головні інвестиції були зроблені в атаку. Коли форвард Артем Довбик виходить на футбольне поле, то робить різницю та впливає на підсумковий результат команди. Його трансфер, ймовірно, єдине успішне підписання, яке зробило керівництво влітку.

Зазначимо, що нападник збірної України перебрався в Рим у статусі Пічічі. Каталонська Жирона отримала за цей перехід 30,5 мільйонів євро.

Довідка. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів за "вовків" 26 матчів у всіх турнірах. Він уже записав собі в актив 11 голів і три результативні передачі.

Наступний поєдинок Рома проведе 23 січня проти нідерландського АЗ в Лізі Європи. Стартовий свисток пролунає о 19:45.