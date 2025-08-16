Не намагався святкувати: Калюжний забив м'яч у ворота колишнього клубу
- Іван Калюжний забив гол у матчі Олександрія – Металіст 1925, відмовившись святкувати через повагу до колишнього клубу.
- Металіст 1925 переміг Олександрію з рахунком 4:1, а Калюжний перейшов у клуб з Олександрії в липні 2025 року.
У суботу, 16 серпня, відбулися матчі 3-го туру УПЛ. В одному з них зустрілися Олександрія і Металіст 1925.
Олександрія – Металіст 1925 1:4
Голи: Жота, 88' – Калюжний 48', Рашиця, 76', Гаджиєв, 90', 90+3'
Харківська команда сенсаційно розгромила "містян" на стадіоні "Ніка". Іван Калюжний відкрив рахунок у грі проти своєї колишньої команди, пише 24 Канал.
Читайте також Салах встановив унікальне досягнення, переписавши історію АПЛ
Калюжний відзначився голом
На 58-й хвилині після подачі кутового Павлюк головою скинув м’яч, а Калюжний з меж штрафного майданчика в дотик точно пробив повз Микиту Шевченка.
Воротар господарів не встиг врятувати команду, а автор гола, з поваги до минулого клубу, відмовився від святкування забитого м'яча.
Калюжний перейшов у Металіст 1925 з Олександрії на початку липня 2025 року. Відомо, що у футболіста з колишнім клубом виникали певно суперечності щодо продовження контракту.
Відзначимо, що в Іспанії високо оцінили гру Віктора Циганкова у першому матчі нового сезону.