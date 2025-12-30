Канадський Монреаль оголосив про підписання Івана Лосенка. Центральний півзахисник спробує свої сили в американській лізі MLS, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Монреаля у мережі Х.

Читайте також Шахтар влаштує тотальний розпродаж гравців: хто може покинути "гірників"

На яких умовах гратиме Лосенко за Монреаль?

За інформацією офіційного сайту Шахтаря, орендна угода з Монреалем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на два роки. Канадський клуб матиме можливість повного викупу трансферу талановитого футболіста.

Фінансові умови угоди не розголошуються. Цікаво, що Шахтар може отримати футболіста назад за певну суму.

Ми раді придбати Івана. Він молодий гравець з сильними технічними здібностями та гарним баченням гри, особливо щодо його вміння розігрувати м'яч. Окрім його ігрових якостей, його особисті якості повинні дозволити йому швидко інтегруватися в нашу групу,

– прокоментував трансфер спортивний директор Монреаля Лука Сапуто.

Зазначимо, що у Монреалі вже грає один українець. 31 січня 2025 року футболістом канадського клубу став Геннадій Синчук.

Чемпіонат в американській лізі МЛС стартує 21 лютого. У першому турі Монреаль зіграє на виїзді проти Сан-Дієго. Минулий сезон у Східній конференції регулярного чемпіонату МЛС "синьо-біло-чорні" завершили на 13 місці та не вийшли у плей-оф. Головною зіркою ліги залишається аргентинець Ліонель Мессі.

Раніше повідомлялося, що захисник Шахтаря Юхим Конопля відмовився продовжувати контракт з "гірниками". Футболіст збірної України планує переїхати до німецької Бундесліги.

Що відомо про Лосенка?