Футболіст забив гол у 59 років після чотирирічної паузи

Легендарний японський нападник Кадзуйосі Міура, відомий у футбольному світі як "Король Кадзу", знову вписав своє ім'я в історію. Форвард відзначився голом в офіційному матчі у віці 59 років і 149 днів.

Історична подія сталася в поєдинку проти клубу Івакі Фурукава. Міура вийшов у стартовому складі своєї команди, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про історичне досягнення Міури

На 52-й хвилині зустрічі нападник зробив стрімкий ривок до штрафного майданчика, влучно замкнув простріл партнера ударом в одне торкання та зробив рахунок 5:0. Вже за три хвилини після тріумфального моменту тренери замінили досвідченого гравця.

Матч завершився розгромною перемогою Фукусіми Юнайтед із рахунком 7:0, що дозволило команді впевнено вийти до наступного раунду турніру.

O gol marcado pelo KAZUYOSHI MIURA (1967) na Copa do Imperador!



Ele tem 59 anos e se profissionalizou no JUVENTUS-SP em 1986.



Atualmente, ele defende o Fukushima United, equipe da terceira divisão do Japão. pic.twitter.com/0d0d9ky411 — DataFut (@DataFutebol) July 25, 2026

Для Міури цей м'яч став першим голом в офіційних матчах із листопада 2022 року, а також першим за майже чотири роки.

Незважаючи на поважний за футбольними мірками вік, легендарний форвард не планує завершувати кар'єру. Найближчим часом він розпочне свій 42-й сезон у професійному футболі.

За національну збірну Японії Міура провів 89 матчів, у яких забив 55 голів, і досі залишається однією з найвідоміших постатей в історії японського футболу.