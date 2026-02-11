Каладзе говорив з Шевченком про війну: що сказали одне одному зірки Динамо і Мілана

Колишній футболіст, а нині мер Тбілісі Каха Каладзе в Україні перебуває під санкціями через антиєвропейську та антиукраїнську позицію. За словами політика, він спілкувався про війну з президентом УАФ Андрієм Шевченком.

Каладзе розповів зміст розмови у своєму інтерв'ю італійському виданню Gazzetta dello Sport.

Що сказав Каладзе про війну в Україні?

Журналісти запитали колишнього футболіста, чи правда, що він обговорював російсько-українську війну зі своїм "другом" Андрієм Шевченком, з яким вони разом грали у київському Динамо, а згодом в італійському Мілані.

Каладзе підтвердив, що кілька разів мав розмову з нині президентом Української асоціації футболу на цю тему.

У Грузії ми пережили щось подібне: війна – це щось жахливе. Але для мене основне питання одне: куди все це нас приведе? Я не можу знайти відповідь,

– заявив мер Тбілісі.

Що Андрій Шевченко говорив про Каладзе?

Найзірковіший футболіст в історії незалежної України на пресконференції у 2025 році стверджував, що повністю припинив спілкування з Кахою Каладзе.

Після того, як грузинська влада розігнала у Тбілісі протести, пов'язані з відмовою від переговорів про вступ до Європейського Союзу, Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти політиків владної проросійської партії "Грузинська мрія". Серед них опинився і Каладзе.

Шевченко говорив, що у цьому питанні повністю підтримує главу держави.

Коли Каладзе грав разом із Шевченком?