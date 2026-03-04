Формула-1 готова прийняти радикальне рішення на фоні війни в Ірані

Головною подвією останніх днів стало поновлення військових дій на Близькому сході. Іран опинився під атакою армій США та Ізраїлю.

При цьому залученими у конфлікт виявились більше десяти країн того регіону. На жаль, така нестабільність негативно впливає на спортивні реалії, повідомляє The Telegraph.

До теми "Мені байдуже, вони ледь тримаються": Трамп зробив гучну заяву щодо майбутнього Ірану

Як війна вплине на Формулу-1?

Від активних бойових дій на Близькому сході може постраждати Формула-1. У квітні в календарі "королівських перегонів" заплановані ган-прі у Бахрейні та Саудівській Аравії.

Проте ці країни потерпають від обстрілів Ірану та поки не можуть гарантувати безпеку для відвідувачів. Боси Формули-1 розглядають варіант із заміною цих двох етапів в разі продовження військових дій.

Варіантами для заміни є траси в Імолі або Стамбулі. Рішення має бути прийняти у найближчі 2-3 тижні, щоб не порушувати підготовку команд до етапів.

Гран-прі Бахрейну має пройти 10-12 квітня, а Саудівської Аравії – 17-19 квітня. При цьому іншим варіантом є скорочення календаря з 24-х до 22-х етапів.

В такому випадку в розкладі Формули-1 буде перерва у більше ніж місяць. Перед періодом на Близькому сході перегони пройдуть 29 березня в Японії, а вже після саудівського етапу заплановане гран-прі Маямі на 3 травня.

Нагадаємо, що новий сезон у Формулі-1 стартує 8 березня етапом в Австралії. Чемпіонський титул захищатиме пілот Макларен Ландо Норріс, який минулого сезону перервав чотирирічну гегемонію Макса Ферстаппена.

Що відомо про війну між США та Іраном?