Формула-1 готова прийняти радикальне рішення на фоні війни в Ірані
- Формула-1 може замінити гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії через війну на Близькому сході.
- Календар сезону 2026 року може скоротитися до 22-х етапів.
Головною подвією останніх днів стало поновлення військових дій на Близькому сході. Іран опинився під атакою армій США та Ізраїлю.
При цьому залученими у конфлікт виявились більше десяти країн того регіону. На жаль, така нестабільність негативно впливає на спортивні реалії, повідомляє The Telegraph.
До теми "Мені байдуже, вони ледь тримаються": Трамп зробив гучну заяву щодо майбутнього Ірану
Як війна вплине на Формулу-1?
Від активних бойових дій на Близькому сході може постраждати Формула-1. У квітні в календарі "королівських перегонів" заплановані ган-прі у Бахрейні та Саудівській Аравії.
Проте ці країни потерпають від обстрілів Ірану та поки не можуть гарантувати безпеку для відвідувачів. Боси Формули-1 розглядають варіант із заміною цих двох етапів в разі продовження військових дій.
Варіантами для заміни є траси в Імолі або Стамбулі. Рішення має бути прийняти у найближчі 2-3 тижні, щоб не порушувати підготовку команд до етапів.
Гран-прі Бахрейну має пройти 10-12 квітня, а Саудівської Аравії – 17-19 квітня. При цьому іншим варіантом є скорочення календаря з 24-х до 22-х етапів.
В такому випадку в розкладі Формули-1 буде перерва у більше ніж місяць. Перед періодом на Близькому сході перегони пройдуть 29 березня в Японії, а вже після саудівського етапу заплановане гран-прі Маямі на 3 травня.
Нагадаємо, що новий сезон у Формулі-1 стартує 8 березня етапом в Австралії. Чемпіонський титул захищатиме пілот Макларен Ландо Норріс, який минулого сезону перервав чотирирічну гегемонію Макса Ферстаппена.
Що відомо про війну між США та Іраном?
- Бойові дії на Близькому сході відновились 28 лютого. Причиною стало рішення президента США щодо проведення спеціальної військової операції проти Ірану.
- Армія США разом із Ізраїлем нанесла низку ударів по Ірану. Метою країн є зміна влади в Ірані та знищення його ядерного потенціалу.
- Під час однієї з атак було вбито верховного лідера країни аятоллу Хаменеї. У відповідь Іран почав бити по багатьом іншим країнам у регіоні.
- Під атакою іранських безпілотників та ракет опинились Ізраїль, Катар, Бахрейн, Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт та інші. Іран атакував нафтовидобувні об'єкти, а також цивільну інфраструктуру.
- Крім того, була заблокована Ормузька протока, що викликало підвищення цін на нафту та газ. Раніше журналіст Рім Абдуллейл розповів, що рсійські тенісисти застрягли в Дубаї.