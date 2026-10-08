"Нарешті мізки запрацювали": триразова олімпійська чемпіонка присоромила "коханку Путіна"

Російська фігуристка втратила можливість виступати на міжнародних турнірах під нейтральним прапором після того, як ISU відкликав раніше наданий їй статус. Валієва могла звернутися до Спортивного арбітражного суду, однак цього не зробила.

Триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна різко відреагувала на рішення Каміли Валієвої не оскаржувати відмову в нейтральному статусі. Легендарна фігуристка не побачила сенсу в такій апеляції, повідомляє пропагандистське видання ria.ru.

Родніна різко висловилася про Валієву

Рішення фігуристки прокоментувала Ірина Родніна, яка є триразовою олімпійською чемпіонкою та однією з найвідоміших представниць російського фігурного катання.

Ну, нарешті мізки запрацювали. На якій підставі та яка причина подачі такої апеляції?

– заявила Родніна.

Вона наголосила, що Валієву тимчасово позбавили можливості виступати саме у нейтральному статусі, а не заборонили займатися спортом загалом.

У неї є повне право виступати всередині країни. Ніхто її цього права не позбавляв, особливо після зняття дискваліфікації,

– додала російська функціонерка.

Водночас Родніна порадила спортсменці спочатку повернути належну фізичну форму, а вже потім думати про міжнародні виступи.

Валієва залишилася без міжнародних стартів

У серпні 2026 року Міжнародний союз ковзанярів спочатку надав Валієвій нейтральний статус на сезон-2026/27. Однак після повторної перевірки організація відкликала своє рішення, оскільки фігуристка більше не відповідала актуальним вимогам для отримання такого статусу.

Російські джерела згодом повідомили, що CAS підтвердив відсутність апеляції з боку Валієвої. Таким чином, наразі вона не має можливості виступати на міжнародних змаганнях під егідою ISU.

Раніше чемпіон Європи з танців на льоду Сергій Новицький закликав Валієву задуматися про завершення кар'єри.

Фігуристку також неодноразово помічали на заходах за участю Владіміра Путіна. Валієва сиділа у VIP-ложі поруч із російським диктатором, через що в медіа її називали "коханкою Путіна".