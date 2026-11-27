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Після завершення допінгової дискваліфікації у грудні 2025 року Валієва оголосила про намір відновити кар'єру. Однак її повернення на змагальний лід поки відкладається, а у найближчому чемпіонаті Росії вона не братиме участі, передає 24 Канал.

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Що могло надламати Валієву

Бронзова призерка чемпіонату світу 2015 року Олена Радіонова прокоментувала ситуацію навколо 20-річної фігуристки. На її думку, однією з причин психологічних труднощів Валієвої могла стати відсутність нейтрального статусу, який дозволив би їй виступати на міжнародних змаганнях.

Звичайно, Камілі зараз нелегко. Тим паче їй не дали нейтральний статус, можливо, це її теж трохи надламало. Її рішення пропустити чемпіонат Росії означає, що вона поки не знаходить у собі сили або перебуває не в тій формі, у якій готова представляти себе на змаганнях– цитує Радіонову РИА Новости.

Нагадаємо, у грудні 2025 року завершився чотирирічний термін дискваліфікації Валієвої через порушення антидопінгових правил. У 2026 році фігуристка заявила про відновлення спортивної кар'єри, однак до складу учасниць чемпіонату Росії, який відбудеться 17–20 грудня у Челябінську, вона не потрапила.

Стосунки Валієвої з Путіним

Окрему увагу привертає особисте життя спортсменки. У 2022 році вперше з'явились чутки про близькі стосунки між Путіним та фігуристкою. Дівчина завітала на неформальну зустріч у Кремлі у день свого 16-річчя.

Путін особисто подарував дівчині букет троянд, дерев'яну скриньку з шовковою хустиною та вручив державний орден. Такі дії від голови Кремля оцінили як залицяння.

Ці чутки стали все більше ширитись після подальшої тісної співпраці Каміли із владою Росії. У справі про допінг Путін особисто став на захист росіянки, назвавши її "справжньою чемпіонкою".

Крім того, диктатор продовжив залучати її до різних заходів. У лютому 2024-го він відвідав "Ігри майбутнього" в Казані, куди завітала і Валієва у статусі спеціального гостя.

Камілу посадили на трибуні поруч із Путіним з лівого боку. За дипломатичними стандартами таке місце виділяють персонам із найвищим рівнем особистої наближеності.

Нещодавно про "випробування", які довелося пройти Камілі Валієвій упродовж останніх років, висловився дворазовий олімпійський чемпіон В'ячеслав Фетісов.