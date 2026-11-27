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По окончании допинговой дисквалификации в декабре 2025 года Валиева объявила о намерении возобновить карьеру. Однако ее возвращение на соревновательный лед пока откладывается, а в ближайшем чемпионате России она участвовать не будет, сообщает 24 Канал.

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Что могло сломить Валиеву

Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала ситуацию вокруг 20-летней фигуристки. По ее мнению, одной из причин психологических трудностей Валиевой могло стать отсутствие нейтрального статуса, который позволил бы ей выступать на международных соревнованиях.

Конечно, Камиле сейчас нелегко. Тем более ей не дали нейтральный статус, возможно, это ее тоже немного сломило. Ее решение пропустить чемпионат России означает, что она пока не находит в себе сил или находится не в той форме, в которой готова представлять себя на соревнованиях– цитирует Радионову РИА Новости.

Напомним, в декабре 2025 года истек четырехлетний срок дисквалификации Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил. В 2026 году фигуристка заявила о возобновлении спортивной карьеры, однако в состав участниц чемпионата России, который состоится 17–20 декабря в Челябинске, она не попала.

Отношения Валиевой с Путиным

Особое внимание привлекает личная жизнь спортсменки. В 2022 году впервые появились слухи о близких отношениях между Путиным и фигуристкой. Девушка посетила неформальную встречу в Кремле в день своего 16-летия.

Путин лично подарил девушке букет роз, деревянный сундучок с шелковым платком и вручил государственный орден. Такие действия со стороны главы Кремля расценили как ухаживания.

Эти слухи стали все больше распространяться после дальнейшего тесного сотрудничества Камилы с властями России. В деле о допинге Путин лично встал на защиту россиянки, назвав ее "настоящей чемпионкой".

Кроме того, диктатор продолжил привлекать ее к различным мероприятиям. В феврале 2024 года он посетил "Игры будущего" в Казани, куда приехала и Валиева в статусе специального гостя.

Камилу усадили на трибуне рядом с Путиным с левой стороны. По дипломатическим стандартам такое место отводится лицам с наивысшим уровнем личной близости.

Недавно об "испытаниях", которые пришлось преодолеть Камиле Валиевой за последние годы, высказался двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.