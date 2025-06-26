Шокуюча смерть в Аргентині: 18-річний футболіст пішов з життя під час операції на коліні

Гравець Сан-Тельмо не зміг перенести хірургічне втручання після травми. Хлопець помер прямо у лікарні.

Трагічні випадки періодично трапляються у футболі, нерідко призводячи до летальних підсумків. Черговий такий інцидент трапився в Аргентині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Сан-Тельмо.

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Смерть в Аргентині

Місцевий клуб Сан-Тельмо оголосив про смерть 18-річного півзахисника Каміло Нуїна. Команда виступає у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Аргентини.

Як стало відомо ЗМІ, Каміло переносив операцію на коліні у середу, 25 червня. Хавбек потребував відновлення меніска та хрестоподібних зв'язок для нормальної роботи суглоба.

Втім клуб повідомив, що футболіст не пережив цієї операції та помер у лікарні. Поліція вивчає деталі обставин цієї трагічної події, а Сан-Тельмо підтримує сім'ю та друзів Нуїна.

Новина про смерть гравця з'явилася під час матчу дублюючих команд Сан-Тельмо та Дефенсорес де Бельграно. Зустріч була зупинена посеред ігрового часу та перенесена на інший день.

Каміло став гравцем Сан-Тельмо у 2022 році. Перед цим хлопець виховувався в академіях Бока Хуніорс та Індепендьєнте. Раніше повідомлялось про шокуючу смерть 18-річного китайського футболіста Го Цзясюань.