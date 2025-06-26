Трагические случаи периодически случаются в футболе, нередко приводя к летальным итогам. Очередной такой инцидент произошел в Аргентине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Сан-Тельмо.

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Смерть в Аргентине

Местный клуб Сан-Тельмо объявил о смерти 18-летнего полузащитника Камило Нуина. Команда выступает во втором по рангу дивизионе чемпионата Аргентины.

Как стало известно СМИ, Камило переносил операцию на колене в среду, 25 июня. Хавбек нуждался в восстановлении мениска и крестообразных связок для нормальной работы сустава.

Впрочем, клуб сообщил, что футболист не пережил этой операции и умер в больнице. Полиция изучает детали обстоятельств этого трагического события, а Сан-Тельмо поддерживает семью и друзей Нуина.

Новость о смерти игрока появилась во время матча дублирующих команд Сан-Тельмо и Дефенсорес де Бельграно. Встреча была остановлена посреди игрового времени и перенесена на другой день.

Камило стал игроком Сан-Тельмо в 2022 году. Перед этим парень воспитывался в академиях Бока Хуниорс и Индепендьенте. Ранее сообщалось о шокирующей смерти 18-летнего китайского футболиста Го Цзясюань.