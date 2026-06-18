Футболіст Кот-д'Івуару пропустить матч ЧС-2026 через арешт

Збірна Кот-д’Івуару залишилась без важливого футболіста на матч другого туру ЧС-26. До цього призвели не зовсім спортивні причини.

Нападник французької Ніцци Елі Ваї не отримав канадську візу. Про обставини інциденту з присмаком криміналу розповідає 24 Канал.

Дивіться також Календар чемпіонату світу-2026: дата та розклад усіх матчів

Що сталось з Ваї?

Футболіст втрапив у кримінальну історію. У травні Ваї затримали у Франції, де на нього впали підозри у маніпуляціях зі спортивними результатами місцевого футбольного чемпіонату.

Тоді нападника підозрювали у навмисному отримані жовтої картки у поєдинку Ліги 1 проти Меца. Правоохоронці відпустили Ваї, але наразі триває розслідування.

Івуарійська футбольна федерація повідомила, що спортсмену не висунуто жодних офіційних звинувачень, але підтвердила, що згодом він не отримав візу для в’їзду у Канаду.

Збірна Кот-д’Івуару: що далі?

Африканська команда виступає в одній групі з Німеччиною, Еквадором та Кюрасао. У першому турі Ваї та партнери перемогли Еквадор (1:0). У тому поєдинку футболіст Ніцци зіграв 55 хвилин.

У другому турі Кот-д’Івуар зіграє із німцями. Цей поєдинок пройде 20 червня у Торонто. Старт гри заплановано на 23.00 за часом Києва.