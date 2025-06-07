Зустріч відбудеться в Торонто на стадіоні "ВМО Філд". Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже матч Канада – Україна

В Україні пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Спорт", "Максимальна" та Megogopack XL.

Протистояння Канада – Україна прокоментують Вадим Скічко та Віталій Кравченко. За годину до старту гри розпочнеться традиційна аналітична студія.

Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков. Запрошеними гостями стануть колишні футболісти збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

Зазначимо, що це буде лише друге очне протистояння між Україною та Канадою. Вперше вони зустрічалися у 2010 році в Києві й тоді було зафіксовано нічию з рахунком 2:2.

До слова. Всього на турнірі кожна з чотирьох команд проведе по два поєдинки. В ньому також візьмуть участь Нова Зеландія та Кот-д'Івуар.

Нагадаємо, що з часом початку другого матчу для "синьо-жовтих" проти новозеландців виникла плутанина. В УАФ відповіли на запит 24 Каналу й дали коректну інформацію.