Збірна України готується до свого третього матчу у поточному році. Команда Сергія Реброва відправилась на збір до Канади, де візьме участь у товариському турнірі Canadian Shield, повідомляє 24 Канал.

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Коли і де матч

У першій зустрічі турніру Україна поміряється силами із господарями змагання Канадою. "Синьо-жовті" планують підготуватися до відбору на чемпіонат світу-2026 завдяки цим спарингам.

Де відбудеться матч Канада – Україна? Всі матчі Canadian Shield, в тому числі і звітна гра, пройдуть в Торонто на стадіоні "BMO Field". Арена розрахована на 29 тисяч глядачів та стане одним зі стадіонів чемпіонату світу у 2026 році.

Коли почнеться матч Канада – Україна? Старт зустрічі запланований на 15:30 за місцевим часом. Різниця у часових поясах між Торонто та Україною становить +7 годин.

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Таким чином, гра стартуватиме о 22:30 за Києвом. Пряма трансляція матчу Канада – Україна буде доступна на ОТТ-платформі MEGOGO, а також на каналі "Megogo Спорт" в кабельних мережах.

За три дні після цього, в ніч проти 11 червня, збірна України зіграє другий світ матч на Canadian Shield. Наступним суперником підопічних Сергія Реброва стане збірна Нової Зеландії.