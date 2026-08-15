"Якщо обіс*ались, майте совість": ексгравець Динамо знищив рідний клуб після ганьби в єврокубках

Київське Динамо першим з українських клубів розпочало сезон 2026/2027. Команда Ігоря Костюка стартувала ще на початку липня в Лізі Європи.

Проте у четвер, 13 серпня, "біло-сині" завершили свій єврокубковий сезон. Виліт Динамо спричинив хвилю критики з боку фанатів, до якої долучився і ексгравець киян Артем Кравець. Свою думку він висловив у себе на ютуб-каналі.

Як Кравець розкритикував Динамо

Динамо виграло перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха (1:0). Проте у матчі-відповіді кияни програли 0:2 та залишили турнір.

Після поразки у Баку кияни закрили коментарі в соцмережах через хвилю хейту. На це рішення і відреагував Артем Кравець, який обурився таким рішенням клубу.

Навіщо і хто це вирішив? Слухайте, якщо ви обіс*алися, майте совість вислухати все те, на що ви заслуговуєте. Можна говорити, що хтось там занадто жорстко критикує чи ще якісь історії. Так, звичайно, смерті не можна бажати. Але і майте сміливість вислухати критику, коли ви наробили історії. Я б на місці тренера ще й ці коментарі на теорії показав би,

– заявив Кравець.

Динамо стартувало в Лізі Європи, де змогло по пенальті пройти Університатю. Проте у другому раунді відбору підопічні Костюка двічі поступились ПАОКу. Раніше ми повідомляли, що в Динамо вирішили подальшу долю тренера.

Що відомо про Артема Кравця

Нагадаємо, що у вересні 2025 року Артем пішов на конфлікт з Динамо після свого відходу з клубу. Кравець був радником президента киян з питань дитячо-юнацького футболу.

Проте перед початком сезону 2025/2026 Артем пішов з команди. А згодом ексфутболіст розкритикував клуб через наявність корупції в дитячій академії.

Зазначимо, що Кравець є вихованцем київського Динамо, у складі якого грав з 2006 по 2020 роки з перервами на оренди в інші клуби. За "біло-синіх" нападник відіграв 144 матчі, в яких забив 43 голи.

Разом із Динамо Кравець здобув став 5-разовим чемпіоном України, а також тричі тріумфував у Кубку України. Окрім цьог, Артем виступав за Штутгарт, Гранаду, Кайсеріспор, Коньяспор, Сакарьяспор та київський Арсенал.