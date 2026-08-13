Динамо втратило чотирьох гравців основи перед важливим матчем проти Карабаха в Лізі конференцій

Київське Динамо готується до вже шостого свого єврокубкового матчу в сезоні 2026/2027. Підопічні Ігоря Костюка зіграють на виїзді із Карабахом.

Напередодні зустрічі в Баку "біло-сині" зазнали чимало втрат. Як повідомляє проект ТаТоТаке, одразу чотири гравці основи не зіграють проти Карабаха.

Хто не зіграє проти Карабаха

Воротар Руслан Нещерет продовжує відновлюватися від пошкодження м'язів коліна. Кіпер не зіграє за Динамо до кінця серпня, тому основним має стати 20-річний В'ячеслав Суркіс.

Крім того, травм зазнали Олександр Піхальонок та Назар Волошин. Обидва футболісти залишились у Києві та мають повернутися ближче до кінця серпня.

А в день матчу проти Карабаха стало відомо ще й про втрату Томаша Кендзьори. Причина – струс мозку середньої складності, який поляк отримав на останньому тренуванні Динамо.

Ще раніше в лазарет потрапили Денис Попов, Костянтин Вівчаренко та Владислав Захарченко. Матч Карабах – Динамо розпочнеться 13 серпня о 19:00 за київським часом.

Що Динамо демонструє у сезоні 2026/2027

Кияни першим з українських клубів розпочало офіційні виступи цього сезону. Підопічні Ігоря Костюка стартували з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Там "біло-сині" розписали дві нульові нічиї проти румунської Універсітаті, після чого здобули перемогу в серїі пенальті. Проте вже у другому раунді кияни двічі програли ПАОКу та вилетіли в Лігу конференцій.

Перший матч 3-го кваліфікаційного раунду проти Карабаха завершився мінімальною перемогою киян (1:0). Також команда Костюка вирвала перемогу у Вереса в першому матчі нового сезону УПЛ (2:1).