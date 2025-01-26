Федерація карате України виключила подружжя Пилипюків зі складу збірної. Крім того, спортсменам загрожує довічна дискваліфікація, пише 24 Канал.

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Не повернувся в Україну через мобілізацію

Проте згодом з'ясувалася, що Дарія Пилипюк повернулася в Чернівці. Тож вона вважає несправедливим виключенням її зі складу збірної та позбавлення нагород.

Скандальну ситуацію прокоментував Євген Пилипюк. Він записав відео, яке оприлюднила Tribuna. Каратист назвав свій вчинок "не гідним стосовно української спільноти й наших воїнів".

Євген визнав свою провину та повідомив обставини, які підштовхнули його до втечі з України. Напередодні виїзду його тренер Олександр Пікулін пропонував за 4 тисячі доларів організувати відстрочку від мобілізації. Пилипюк повинен був вступити на аспірантуру, але тренеру не вдалося реалізувати задум.

Пікулін також пропонував спортсмену посаду тренера, але це не давало Євгену відстрочку. Тож Пилипюк прийняв рішення "законно виїхати з України на змагання".

За його словами, дружина не знала про його наміри залишитися за кордоном, а тому вважає несправедливим позбавлення її спортивних нагород.

Зазначимо, що подружжя Євгена та Дарії Пилипюків не повернулося в Україну після змагань в італійській Венеції, які відбулися наприкінці грудня минулого року. Спортсмени повинні були приїхати до певного терміну.