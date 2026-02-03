Володар "Золотого м'яча" змінив клубну прописку: де гратиме Бензема

У понеділок, 2 лютого, в більшості країн світу був останній день зимового трансферного вікна. В останні години перед його закриттям відбулося декілька цікавих переходів.

Одним з них став трансфер володаря "Золотого м'яча-2022". Карім Бензема змінив клубну прописку, залишивши Аль-Іттіхад, за який виступав з 2023 року, інформує пресслужба клубу.

Де гратиме Бензема?

Французький форвард продовжить виступати в Саудівській Аравії. Він перейшов в місцевий Аль-Хіляль, який є чинним лідером національного чемпіонату.

За даними Transfermarkt, Бензема підписав угоду з новим клубом до завершення сезону-2026/2027. Сума трансферу 38-річного футболіста склала 25 мільйонів євро.

Він буде грати під 90-м номером. Дебют може відбутись уже 5 лютого у виїзному поєдинку проти Аль-Ахдуда, який розпочнеться о 19:30 за київським часом.

До слова. Цього ж дня Ліон, який є колишнім клубом Каріма, підписав Романа Яремчука. Він перейшов на правах оренди з Олімпіакоса з опцією викупу.

Зазначимо, що проти Аль-Іттіхада, з яким француз попрощався не найкращим чином, його новий клуб зіграє 19 лютого. Наразі відстань між командами в турнірній таблиці складає 13 очок.

Що відомо про кар'єру Бензема?