Одним з них став трансфер володаря "Золотого м'яча-2022". Карім Бензема змінив клубну прописку, залишивши Аль-Іттіхад, за який виступав з 2023 року, інформує пресслужба клубу.
Де гратиме Бензема?
Французький форвард продовжить виступати в Саудівській Аравії. Він перейшов в місцевий Аль-Хіляль, який є чинним лідером національного чемпіонату.
За даними Transfermarkt, Бензема підписав угоду з новим клубом до завершення сезону-2026/2027. Сума трансферу 38-річного футболіста склала 25 мільйонів євро.
Він буде грати під 90-м номером. Дебют може відбутись уже 5 лютого у виїзному поєдинку проти Аль-Ахдуда, який розпочнеться о 19:30 за київським часом.
До слова. Цього ж дня Ліон, який є колишнім клубом Каріма, підписав Романа Яремчука. Він перейшов на правах оренди з Олімпіакоса з опцією викупу.
Зазначимо, що проти Аль-Іттіхада, з яким француз попрощався не найкращим чином, його новий клуб зіграє 19 лютого. Наразі відстань між командами в турнірній таблиці складає 13 очок.
Що відомо про кар'єру Бензема?
Є вихованцем Ліона, звідки перейшов у Реал, де став справжньою легендою клубу, провівши 648 матчів. У них він забив 354 голи та віддав 156 результативних передач.
На дорослому рівні здобув 35 трофеїв, зокрема, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів.
Володар "Золотого м'яча-2022".
За національну збірну Франції зіграв 97 матчів, у яких відзначився 37 голами та 20 асистами.