Внаслідок цього удару загинула 17-річна чемпіонка Європи з кікбоксингу та козацького двобою Карина Бахур. Напередодні відбулася церемонія прощання з юною спортсменкою, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Як у Берестині прощалися з Кариною Бахур?

В останню путь провести дівчину прийшло дуже багато людей. Це відбувалося у храмі Святителя Луки Кримського.

Батько спортсменки, Віталій Бахур, розповів, що більшості він навіть не знає. Серед них було чимало атлетів, які конкурували між собою під час боїв, але в житті залишалися друзями.

Я так думаю, що це все друзі, які дружили, підтримували. І в спорті, і в житті… З різних змагань були й суперники її, і ті, що програли. І друзі її. Ну, і весь колектив, з яким вона тренувалася. Навіть багато було людей, я бачив, з інших колективів, з якими вона так само підтримувала дружбу. Як то кажуть, спорт є спорт, але після бою це вже такі самі друзі, як і всі інші діти, люди,

– розповів батько.

Прощання з Кариною Бахур / Фото Суспільне

Директор Берестинського педагогічного коледжу, в якому навчалася спортсменка, розповів, що за два тижні до загибелі кандидатуру Карини подали на нагороду президента "Майбутнє України-2025". Тепер вони клопотатимуть, щоб їй присвоїли цю нагороду посмертно.

"Дитина була дуже цілеспрямована, щира, відверта, по життю сама пробивала собі шлях, своїми знаннями та вміннями, це була наша гордість протягом трьох останніх років. Вона хотіла далі продовжувати свої козацькі двобої, ігри, вона була інструкторкою із цих видів єдиноборств у Наталинській селищній громаді", – заявив Сергій Рябокінь.

Прощання з Кариною Бахур 19 листопада: дивіться відео

Що відомо про загибель Карини Бахур?

Росія завдала ракетних ударів по місту Берестин на Харківщині, випустивши чотири ракети "Іскандер-М". Внаслідок нього постраждало ще 10 людей.

В момент обстрілу Карина разом з батьком повернулися до автомобіля, щоб забрати телефон дівчини – після перших влучань у Берестині родина поїхала з дому, але за 40 хвилин повернулася назад.

Спортсменку встигли довести до лікарні, але вже там її серце не витримало – поранення були несумісні з життям.

19 листопада Карина мала їхати на чергові змагання в Австрію. Вона займалася спортом з семи років. На початку грудня їй виповнилося б 18…

Нагадаємо, що на початку осені кікбоксерська спільнота України зазнала ще однієї непоправної втрати, про що повідомив ХНУВС. Під час виконання бойового завдання також у Харківській області загинув 23-річний Денис Фуртас. Він був майстром спорту України з кікбоксингу, чемпіоном світу з французького боксу сават і кікбоксингу серед дорослих та юніорів.