В результате этого удара погибла 17-летняя чемпионка Европы по кикбоксингу и козацкому поединку Карина Бахур. Накануне состоялась церемония прощания с юной спортсменкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

Как в Берестине прощались с Кариной Бахур?

В последний путь провести девушку пришло очень много людей. Это происходило в храме Святителя Луки Крымского.

Отец спортсменки, Виталий Бахур, рассказал, что большинства он даже не знает. Среди них было немало атлетов, которые конкурировали между собой во время боев, но в жизни оставались друзьями.

Я так думаю, что это все друзья, которые дружили, поддерживали. И в спорте, и в жизни... С разных соревнований были и соперники ее, и те, что проиграли. И друзья ее. Ну, и весь коллектив, с которым она тренировалась. Даже много было людей, я видел, из других коллективов, с которыми она так же поддерживала дружбу. Как говорится, спорт есть спорт, но после боя это уже такие же друзья, как и все остальные дети, люди,

– рассказал отец.

Прощание с Кариной Бахур / Фото Суспільне

Директор Берестинского педагогического колледжа, в котором училась спортсменка, рассказал, что за две недели до гибели кандидатуру Карины подали на награду президента "Будущее Украины-2025". Теперь они будут ходатайствовать, чтобы ей присвоили эту награду посмертно.

"Ребенок был очень целеустремленный, искренняя, откровенная, по жизни сама пробивала себе путь, своими знаниями и умениями, это была наша гордость в течение трех последних лет. Она хотела дальше продолжать свои козацкие поединки, игры, она была инструктором по этим видам единоборств в Наталинской поселковой общине", – заявил Сергей Рябоконь.

Прощание с Кариной Бахур 19 ноября: смотрите видео

Что известно о гибели Карины Бахур?

Россия нанесла ракетные удары по городу Берестин, выпустив четыре ракеты "Искандер-М". В результате него пострадали еще 10 человек.

В момент обстрела Карина вместе с отцом вернулись к автомобилю, чтобы забрать телефон девушки – после первых попаданий в Берестине семья уехала из дома, но через 40 минут вернулась обратно.

Спортсменку успели довести до больницы, но уже там ее сердце не выдержало – ранения были несовместимы с жизнью.

19 ноября Карина должна была ехать на очередные соревнования в Австрию. Она занималась спортом с семи лет. В начале декабря ей исполнилось бы 18...

Напомним, что в начале осени кикбоксерское сообщество Украины понесло еще одну невосполнимую потерю, о чем сообщил ХНУВД. Во время выполнения боевого задания также в Харьковской области погиб 23-летний Денис Фуртас. Он был мастером спорта Украины по кикбоксингу, чемпионом мира по французскому боксу сават и кикбоксингу среди взрослых и юниоров.