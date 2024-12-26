21 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

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Фремптон про реванш Усик – Ф'юрі

Боксер зазначив, що, якщо оцінювати виступ у рингу, то Тайсон повинен був агресивніше поводитися. Він розчарований розміром Ф'юрі, його вагою.

Розчарований тим, як він виглядав. Як можна виглядати так безглуздо? Він дуже швидко втомився, бо був важким на ногах. Тягти на собі таку масу – це не жарт. Це головна проблема, чому Тайсон програв,

– розповів Карл Фремптон.

Він висловив впевненість у тяжкій праці Ф'юрі у тренувальному таборі, він провів неймовірну кількість спарингів. Зокрема висловив припущення, що "Циганський король" забагато їсть.

"Є боксери з гарним тілом, і тоді легше тримати себе у формі. Але якщо ти важко тренуєшся, щодня проводиш у залі, то як ти можеш виглядати так у поєдинку? Не розумію цього", – додав Карл Фремптон.

Відзначимо, що після поразки у реванші "Циганський король" може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа, який у вересні 2024 року програв нокаутом Даніелю Дюбуа.