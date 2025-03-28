Лунін може залишитись без тренера: в Іспанії судитимуть Анчелотті

Головний тренер Реала Карло Анчелотті потрапив у неприємну ситуацію. Італійський спеціаліст постане перед судом в Іспанії.

Наставника "Королівського клубу" звинувачують в ухиленні від сплати податків. Судове засідання по справі Анчелотті призначено на 2 квітня, повідомляє 24 канал із посиланням на Mundo Deportivo.

Читайте також Анчелотті розповів, чи зіграє Лунін у наступному матчі Реала

Яку суму податків не сплатив Анчелотті

Іспанська прокуратура звинувачує Карло Анчелотті у тому, що він приховав доходи від іміджевих прав у 2014 та 2015 роках. Для цього італійський тренер використав офшорні компанії.

Таким чином загальна сума заборгованості Анчелотті становить понад мільйон євро. Прокурор вимагає покарати головного тренера Реала у вигляді позбавлення волі терміном на 4 роки та 9 місяців.

Нагадаємо, що вперше Карло Анчелотті працював на тренерському містку у Реалі з 2013 по 2015 роки. Після чого вдруге очолив команду у 2021 році. Італійський спеціаліст виграв з мадридцями 3 Ліги чемпіонів, 2 Ла Ліги та 2 Кубки Іспанії.

Раніше стало відомо, що Карло Анчелотті може покинути Реал після завершення сезону 2024/2025. Збірна Бразилії має наміри запросити італійця на посаду головного тренера.