Поточний сезон-2024/2025 стане останнім для Карло Анчелотті у "Королівському клубі". По його закінченню італійський фахівець попрощається із мадридським клубом та його уболівальниками, пише 24 Канал із посиланням на Onda Cero.
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Ніщо і ніхто не втримає "Тата Карло" у Мадриді
"Тато Карло" покине Реал навіть, якщо керівництво клубу запропонує йому продовжити співпрацю на тлі виграних трофеїв. Анчелотті хоче продовжити свою тренерську кар'єру в іншій команді.
Довідка. Контракт Карло Анчелотті із Реалом розрахований до літа 2026-го. Але, схоже, італієць покине команду раніше зазначеного терміну.
Із великою ймовірністю, новим наставником "вершкових" стане нинішній головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо. Іспанський спеціаліст раніше виступав за Реал (2009-2014 роки, 236 проведених матчів – 6 голів та 31 асист).
Реал на чолі із Анчелотті зумів вибратись із кризи, яка охопила клуб по ходу сезону-2024/2025. Наразі мадридці із 46 балами очолюють турнірну таблицю Ла Ліги. Також "Королівський клуб" продовжує боротись за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Після шести турів "вершкові" йдуть лише 20-ми, набравши 9 очок.
Реал вийшов до 1/4 фіналу Кубка Іспанії, де 5 лютого зіграє проти Леганеса.
Головне про кар'єру Карло Анчелотті у Реалі
- Італійський наставник двічі очолював Реал. Вперше він прийшов до керма "вершкових" влітку 2013-го та пропрацював до 25 травня 2015-го року (119 матчів).
- У липні 2021-го вдруге очолив Реал. Наразі від того моменту провів на чолі команди 204 поєдинки.
- Анчелотті привів Реал до 15 трофеїв.