Текущий сезон-2024/2025 станет последним для Карло Анчелотти в "Королевском клубе". По его окончании итальянский специалист попрощается с мадридским клубом и его болельщиками, пишет 24 Канал со ссылкой на Onda Cero.

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Ничто и никто не удержит "Папу Карло" в Мадриде

"Папа Карло" покинет Реал даже, если руководство клуба предложит ему продолжить сотрудничество на фоне выигранных трофеев. Анчелотти хочет продолжить свою тренерскую карьеру в другой команде.

Справка. Контракт Карло Анчелотти с Реалом рассчитан до лета 2026-го. Но, похоже, итальянец покинет команду раньше указанного срока.

С большой вероятностью, новым наставником "сливочных" станет нынешний главный тренер леверкузенского Байера Хаби Алонсо. Испанский специалист ранее выступал за Реал (2009-2014 годы, 236 проведенных матчей – 6 голов и 31 ассист).

Реал во главе с Анчелотти сумел выбраться из кризиса, который охватил клуб по ходу сезона-2024/2025. Сейчас мадридцы с 46 баллами возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги. Также "Королевский клуб" продолжает бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. После шести туров "сливочные" идут лишь 20-ми, набрав 9 очков.

Реал вышел в 1/4 финала Кубка Испании, где 5 февраля сыграет против Леганеса.

Главное о карьере Карло Анчелотти в Реале