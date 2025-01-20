Піде наперекір керівництву: Анчелотті остаточно визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився, чи буде продовжувати співпрацю із мадридським грандом. Італійський наставник вирішив, що "вершковим" потрібен свіжий ковток повітря у вигляді нового головного коуча.

Поточний сезон-2024/2025 стане останнім для Карло Анчелотті у "Королівському клубі". По його закінченню італійський фахівець попрощається із мадридським клубом та його уболівальниками, пише 24 Канал із посиланням на Onda Cero.

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Ніщо і ніхто не втримає "Тата Карло" у Мадриді

"Тато Карло" покине Реал навіть, якщо керівництво клубу запропонує йому продовжити співпрацю на тлі виграних трофеїв. Анчелотті хоче продовжити свою тренерську кар'єру в іншій команді.

Довідка. Контракт Карло Анчелотті із Реалом розрахований до літа 2026-го. Але, схоже, італієць покине команду раніше зазначеного терміну.

Із великою ймовірністю, новим наставником "вершкових" стане нинішній головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо. Іспанський спеціаліст раніше виступав за Реал (2009-2014 роки, 236 проведених матчів – 6 голів та 31 асист).

Реал на чолі із Анчелотті зумів вибратись із кризи, яка охопила клуб по ходу сезону-2024/2025. Наразі мадридці із 46 балами очолюють турнірну таблицю Ла Ліги. Також "Королівський клуб" продовжує боротись за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Після шести турів "вершкові" йдуть лише 20-ми, набравши 9 очок.

Реал вийшов до 1/4 фіналу Кубка Іспанії, де 5 лютого зіграє проти Леганеса.

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