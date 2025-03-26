Анчелотті може залишити Реал заради зіркової збірної

Італійський тренер Карло Анчелотті має контракт з "вершковими" до закінчення сезону-2025/2026. Проте він може не відпрацювати його до кінця та залишити мадридський клуб на рік раніше.

В його послугах дуже зацікавлена збірна Бразилії. Це питання стало ще більш актуальним після нищівної поразки "селесао" від Аргентини у відборі на ЧС-2026.

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Новий досвід для зіркового наставника

Такий результат учергове змусив задуматися Федерацію футболу Бразилії про зміну на тренерському містку, повідомляє 24 Канал із посиланням на todofichajes. Наразі позиції Жуніора Дорівала вважаються дуже хиткими.

Карло Анчелотті є пріоритетом збірної Бразилії на посаду головного тренера. Іменитий спеціаліст дав добро на перемовини декілька місяців тому й наразі вони можуть стати більш предметними й активними.

Зазначається, що ФФБ не звільнятиме чинного наставника, поки не домовиться з італійським тренером. Якщо ж усе вдасться, то він готуватиме збірну Бразилії до чемпіонату світу-2026 – ключові гравці в роздягальні схвалили прихід Анчелотті.

До слова. Збірна Бразилії після 14 зіграних матчів посідає четверте місце у відбірковій групі на Мундіаль-2026. За чотири тури до кінця кваліфікаційного раунду "селесао" мають комфортний гандикап у шість очок від сьомої позиції, яка не гарантує вихід на ЧС.

Зазначимо, що Карло Анчелотті ніколи не очолював збірні. На клубному рівні він є одним з найтитулованіших тренерів в історії, маючи в колекції 30 трофеїв.