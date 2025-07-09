Легендарного Анчелотті засудили до одного року позбавлення волі

Колишній тренер мадридського Реала Карло Анчелотті порушив іспанське законодавство. Титулований італієць тепер повинен сплатити штраф та сісти до в'язниці.

Суд у Мадриді оголосив вирок Карло Анчелотті у справі ухиляння від податків у 2014 та 2015 роках. Іспанське правосуддя не звернуло увагу на досягнення італійського фахівця на чолі "королівського клубу", пише 24 Канал з посиланням на EFE.

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Анчелотті покарали за несплату податків

Прокуратура звинуватила головного тренера збірної Бразилії у шахрайстві. Під час першого періоду перебування на чолі мадридського Реала "Тато Карло" не сплатив податків на загальну суму понад 1 мільйон євро. Приховувати доходи італійцю допомагали офшорні компанії.

На судовому засіданні, яке відбулося 2 та 3 квітня у Мадриді, Анчелотті заявив, що не збирався обманювати казначейства. Начебто він зробив те, що сказали йому клуб та радники. У разі визнання його вини, 66-річний тренер готовий був компенсувати завдані збитки.

Згідно з вироком суду Карло Анчелотті отримав річний термін ув'язнення. Крім того, італієць повинен заплатити штраф у розмірі 386 тисяч євро. Легенда футболу буде позбавлений державної допомоги, а також не матиме змогу користуватися податковими або соціальними пільгами протягом трьох років.

Нагадаємо, що Карло Анчелотті залишив мадридський Реал після завершення сезону-2024/25 у Ла Лізі. Італієць очолив збірну Бразилії, з якою встиг оформити вихід на чемпіонат світу-2026.