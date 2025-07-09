Легендарного Анчелотті засудили до одного року позбавлення волі
- Карло Анчелотті засудили до одного року ув'язнення за несплату податків на суму понад 1 мільйон євро у 2014 та 2015 роках.
- Окрім тюремного строку, Анчелотті має заплатити штраф у розмірі 386 тисяч євро та позбавлений державної допомоги на три роки.
Колишній тренер мадридського Реала Карло Анчелотті порушив іспанське законодавство. Титулований італієць тепер повинен сплатити штраф та сісти до в'язниці.
Суд у Мадриді оголосив вирок Карло Анчелотті у справі ухиляння від податків у 2014 та 2015 роках. Іспанське правосуддя не звернуло увагу на досягнення італійського фахівця на чолі "королівського клубу", пише 24 Канал з посиланням на EFE.
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Анчелотті покарали за несплату податків
Прокуратура звинуватила головного тренера збірної Бразилії у шахрайстві. Під час першого періоду перебування на чолі мадридського Реала "Тато Карло" не сплатив податків на загальну суму понад 1 мільйон євро. Приховувати доходи італійцю допомагали офшорні компанії.
На судовому засіданні, яке відбулося 2 та 3 квітня у Мадриді, Анчелотті заявив, що не збирався обманювати казначейства. Начебто він зробив те, що сказали йому клуб та радники. У разі визнання його вини, 66-річний тренер готовий був компенсувати завдані збитки.
Згідно з вироком суду Карло Анчелотті отримав річний термін ув'язнення. Крім того, італієць повинен заплатити штраф у розмірі 386 тисяч євро. Легенда футболу буде позбавлений державної допомоги, а також не матиме змогу користуватися податковими або соціальними пільгами протягом трьох років.
Нагадаємо, що Карло Анчелотті залишив мадридський Реал після завершення сезону-2024/25 у Ла Лізі. Італієць очолив збірну Бразилії, з якою встиг оформити вихід на чемпіонат світу-2026.