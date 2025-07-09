Суд в Мадриде огласил приговор Карло Анчелотти по делу уклонения от налогов в 2014 и 2015 годах. Испанское правосудие не обратило внимание на достижения итальянского специалиста во главе "королевского клуба", пишет 24 Канал со ссылкой на EFE.

Читайте также Лунин сохранил ворота "сухими" в прощальном матче Анчелотти и Модрича

Анчелотти наказали за неуплату налогов

Прокуратура обвинила главного тренера сборной Бразилии в мошенничестве. Во время первого периода пребывания во главе мадридского Реала "Папа Карло" не уплатил налогов на общую сумму более 1 миллиона евро. Скрывать доходы итальянцу помогали оффшорные компании.

На судебном заседании, которое состоялось 2 и 3 апреля в Мадриде, Анчелотти заявил, что не собирался обманывать казначейства. Вроде бы он сделал то, что сказали ему клуб и советники. В случае признания его вины, 66-летний тренер готов был компенсировать нанесенный ущерб.

Согласно приговору суда Карло Анчелотти получил годичный срок заключения. Кроме того, итальянец должен заплатить штраф в размере 386 тысяч евро. Легенда футбола будет лишен государственной помощи, а также не сможет пользоваться налоговыми или социальными льготами в течение трех лет.

Напомним, что Карло Анчелотти покинул мадридский Реал после завершения сезона-2024/25 в Ла Лиге. Итальянец возглавил сборную Бразилии, с которой успел оформить выход на чемпионат мира-2026.