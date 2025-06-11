Матч завершился минимальной победой "селесао" со счетом 1:0. Эта победа стала дебютной для Карло Анчелотти во главе новой команды, сообщает 24 канал.

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Бразилия сыграет на Мундиале-2026

Сборной Бразилии хватило единственного гола, чтобы победить Парагвай в очной встрече. Забитым мячом отметился звездный вингер "селесао" и Реала Винисиус Жуниор.

Таким образом подопечные Карло Анчелотти гарантировали себе выход на чемпионат мира 2026 года. Бразильцы занимают третье место в группе, имея 25 очков после 16 сыгранных туров и не опустятся ниже 6 проходного места.

Видеообзор матча Бразилия – Парагвай:

Напомним, что чемпионат мира 2026 года состоится сразу в трех странах. Турнир будут принимать США, Канада и Мексика.

Ранее сообщали, что сборная Аргентины вышла на Мундиаль-2026, одолев звездную Бразилию.