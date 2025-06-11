Матч завершився мінімальною перемогою "селесао" з рахунком 1:0. Ця перемога стала дебютною для Карло Анчелотті на чолі нової команди, повідомляє 24 канал.

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Бразилія зіграє на Мундіалі-2026

Збірній Бразилії вистачило єдиного голу, щоб перемогти Парагвай в очній зустрічі. Забитим м'ячем відзначився зірковий вінгер "селесао" та Реала Вінісіус Жуніор.

Таким чином підопічні Карло Анчелотті гарантували собі вихід на чемпіонат світу 2026 року. Бразильці посідають третє місце у групі, маючи 25 очок після 16 зіграних турів та не опустяться нижче 6 прохідного місця.

Відеоогляд матчу Бразилія – Парагвай:

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2026 року відбудеться одразу у трьох країнах. Турнір прийматимуть США, Канада та Мексика.

Раніше повідомляли, що збірна Аргентини вийшла на Мундіаль-2026, здолавши зіркову Бразилію.