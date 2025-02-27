У середу, 26 лютого, відбувся перший матч півфіналу Кубка Іспанії за участі Реала Сосьєдад і Реала. "Вершкові" мінімально здолали суперника з рахунком 0:1.

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Анчелотті похвалив Луніна

Наставник Реала у хорошому сенсі висловився про виступ українського голкіпера, зазначивши, що він дуже надійний воротар, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Реала.

Минулого року він був фантастичним, і те саме стосується цього сезону. Він зіграє в матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії, але поки зарано говорити про те, хто зіграє в будь-якому можливому фіналі,

– сказав Карло Анчелотті.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 9 матчів, у яких пропустив 12 м'ячів та 4 рази ворота лишалися "сухими".

Відзначимо, що матч-відповідь проти Реала Сосьєдад у Кубку Іспанії відбудеться 1 квітня о 22:30 за київським часом.