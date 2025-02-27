В среду, 26 февраля, состоялся первый матч полуфинала Кубка Испании с участием Реала Сосьедад и Реала. "Сливочные" минимально одолели соперника со счётом 0:1.

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Анчелотти похвалил Лунина

Наставник Реала в хорошем смысле высказался о выступлении украинского голкипера, отметив, что он очень надежный вратарь, пишет 24 канал со ссылкой на прессслужбу Реала.

В прошлом году он был фантастическим, и то же касается этого сезона. Он сыграет в ответном матче полуфинала Кубка Испании, но пока рано говорить о том, кто сыграет в любом возможном финале,

– сказал Карло Анчелотти.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл 9 матчей, в которых пропустил 12 мячей и 4 раза ворота оставались "сухими".

Отметим, что ответный матч против Реала Сосьедад в Кубке Испании состоится 1 апреля в 22:30 по киевскому времени.