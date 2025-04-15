У першій грі "каноніри" здолали "вершкових" з рахунком 3:0. Тепер "Королівський клуб" повинен створити диво у Мадриді, аби пройти у наступний раунд головного європейського турніру.

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Що сказав Анчелотті

Головний тренер Реала Карло Анчелотті виступив перед другим матчем проти Арсенала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, повідомляє 24 канал із посиланням на Bernabeu Digital.

Італійський наставник зібрав команду на закриту розмову під час тренування. Зазвичай спокійний Анчелотті емоційно звернувся до гравців і навіть підвищив голос.

Тато Карло попросив у своїх підопічних викластись на максимум у грі проти Арсенала. Спеціаліст закликав зберігати концентрацію та вірити у камбек та можливість вийти до півфіналу.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Реалом та Арсеналом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у середу 16 квітня. Початок гри у Мадриді о 22:00 за київським часом.