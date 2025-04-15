В первой игре "канониры" одолели "сливочных" со счетом 3:0. Теперь "Королевский клуб" должен сотворить чудо в Мадриде, чтобы пройти в следующий раунд главного европейского турнира.

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Что сказал Анчелотти

Главный тренер Реала Карло Анчелотти выступил перед вторым матчем против Арсенала в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает 24 канал со ссылкой на Bernabeu Digital.

Итальянский наставник собрал команду на закрытый разговор во время тренировки. Обычно спокойный Анчелотти эмоционально обратился к игрокам и даже повысил голос.

Папа Карло попросил у своих подопечных выложиться на максимум в игре против Арсенала. Специалист призвал сохранять концентрацию и верить в камбэк и возможность выйти в полуфинал.

Напомним, что ответный матч между Реалом и Арсеналом в 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в среду 16 апреля. Начало игры в Мадриде в 22:00 по киевскому времени.