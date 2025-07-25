"Леви" проти чемпіона АПЛ: онлайн-трансляція матчу Карпати – Лестер

У п'ятницю, 25 липня, львівські Карпати проведуть свій останній товариський матч у рамках підготовки до нового сезону УПЛ-2025/2026. В останньому спарингу "леви" зустрінуться із чемпіоном Англійської Прем'єр ліги-2015/2016.

Мова йде про англійський Лестер, який видав справжню феєрію в АПЛ у сезоні-2015/2016. У тому найкращому розіграші ""лисиці" набрали 81 бал у 38-ми турах, випередивши найближчого суперника, яким став лондонський Арсенал, аж на 9 балів, пише 24 Канал.

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Онлайн матчу Карпати – Лестер

На жаль, Лестер вилетів із АПЛ за підсумками минулого сезону-2024/2025. "Лисиці" набрали лише 25 балів, посіли 18-те із 20-ти клубів місце та понизились у Чемпіоншип.

Натомість "леви" у минулому розіграші УПЛ до кінця боролись за єврокубки. Однак у двох останніх турах провалились та віддали місце у кваліфікації Ліги конференцій житомирському Поліссю.

У липні англійський клуб провів три товариські гри. В усіх із них перемагав. "Зелено-білі" ж на зборах провели вже 5 контрольних поєдинків. На жаль, у них команда Владислава Лупашка здобула лише одну перемогу, розписала дві мирові та двічі програла.

Зверніть увагу! Матч Карпати – Лестер розпочнеться 25 липня о 12:30 (за київським часом).

Карпати – Лестер: онлайн-трансляція матчу

За день до матчу Карпати оголосили про оренду бразильського вінгера та вже екскапітана португальського Портімоненсе Пауло Вітора. Також "леви" попрощались із голкіпером Яківом Кінарейкіним, який підписав контракт із іспанським Вільярреалом.

Вже 3 серпня Карпати стартують у новому сезоні УПЛ-2025/2026. Команда Лупашка вдома прийме Полісся (о 18:00).