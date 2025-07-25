Речь идет об английском Лестере, который выдал настоящую феерию в АПЛ в сезоне-2015/2016. В том лучшем розыгрыше ""лисы" набрали 81 балл в 38-ми турах, опередив ближайшего соперника, которым стал лондонский Арсенал, аж на 9 баллов, пишет 24 Канал.

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Онлайн матча Карпаты – Лестер

К сожалению, Лестер вылетел из АПЛ по итогам прошлого сезона-2024/2025. "Лисы" набрали лишь 25 баллов, заняли 18-е из 20-ти клубов место и понизились в Чемпионшип.

Зато "львы" в прошлом розыгрыше УПЛ до конца боролись за еврокубки. Однако в двух последних турах провалились и отдали место в квалификации Лиги конференций житомирскому Полесью.

В июле английский клуб провел три товарищеские игры. Во всех из них побеждал. "Зелено-белые" же на сборах провели уже 5 контрольных поединков. К сожалению, в них команда Владислава Лупашко одержала лишь одну победу, расписала две мировые и дважды проиграла.

Обратите внимание! Матч Карпаты – Лестер начнется 25 июля в 12:30 (по киевскому времени).

Карпаты – Лестер: онлайн-трансляция матча

За день до матча Карпаты объявили об аренде бразильского вингера и уже экс-капитана португальского Портимоненсе Пауло Витора. Также "львы" попрощались с голкипером Яковом Кинарейкиным, который подписал контракт с испанским Вильярреалом.

Уже 3 августа Карпаты стартуют в новом сезоне УПЛ-2025/2026. Команда Лупашко дома примет Полесье (в 18:00).