17 грудня, 12:32
Карпати визначилися з новим головним тренером: у ЗМІ розкрили ім'я спеціаліста

Єгор Торяник
Основні тези
  • Карпати можуть замінити головного тренера Владислава Лупашка і розглядають кандидатуру іноземного спеціаліста.
  • Він раніше працював у клубах Мурсія, Алькоркон, Тенерифе та був асистентом у Альмерії.

Карпати нестабільно виступають у поточному сезоні чемпіонату України. На цьому тлі у львіському клубі можуть відбутися певні зміни у тренерському штабі.

Зокрема, "леви" розглядають заміну Владиславу Лупашку. Інсайдер Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі розповів, хто може стати новим головним тренером Карпат, повідомляє 24 канал.

Хто може очолити Карпати замість Лупашка?

За інформацією інсайдера, головним кандидатом на тренерський місток Карпат є 45-річний іспанський спеціаліст – Фран Фернандес.

Його останнім місцем роботи був клуб Мурсія, який він залишив ще в літнє міжсезоння. До цього Фернандес працював в Алькорконі та Тенерифе,
– написав Бурбас.

Також відомо, що Фернандес мав досвід роботи ще в одному іспанському клубі. Він працював асистентом головного тренера в Альмерії.

Як пише Sport.ua, у перемовинах з іспанським фахівцем брали участь Роман Зозуля та Євген Коноплянка, які зараз займаються агентською діяльністю. Їх запросив генеральний директор Карпат Андрій Русол.

Яке становище Карпат у чемпіонаті України?

  • На зимову перерву львівський клуб пішов на 9 місці у турнірній таблиці УПЛ. В активі Карпат 19 залікових пунктів – 4 перемоги, 7 нічиїх та 5 поразок.

  • В останньому матчі "леви" зустрічалися з Поліссям. Львівський клуб поступився з житомирянам – 3:2.

  • Наступний матч за участі Карпат відбудеться аж у лютому 2026 року. Львів'яни зіграють проти Шахтаря – 21 лютого.