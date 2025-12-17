Карпати визначилися з новим головним тренером: у ЗМІ розкрили ім'я спеціаліста

Карпати нестабільно виступають у поточному сезоні чемпіонату України. На цьому тлі у львіському клубі можуть відбутися певні зміни у тренерському штабі.

Зокрема, "леви" розглядають заміну Владиславу Лупашку. Інсайдер Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі розповів, хто може стати новим головним тренером Карпат, повідомляє 24 канал.

Хто може очолити Карпати замість Лупашка?

За інформацією інсайдера, головним кандидатом на тренерський місток Карпат є 45-річний іспанський спеціаліст – Фран Фернандес.

Його останнім місцем роботи був клуб Мурсія, який він залишив ще в літнє міжсезоння. До цього Фернандес працював в Алькорконі та Тенерифе,

– написав Бурбас.

Також відомо, що Фернандес мав досвід роботи ще в одному іспанському клубі. Він працював асистентом головного тренера в Альмерії.

Як пише Sport.ua, у перемовинах з іспанським фахівцем брали участь Роман Зозуля та Євген Коноплянка, які зараз займаються агентською діяльністю. Їх запросив генеральний директор Карпат Андрій Русол.

Яке становище Карпат у чемпіонаті України?